中井亜美 『第25回オリンピック冬季競技大会』（2026／ミラノ・コルティナ）TEAM JAPAN 帰国時記者会見が24日、都内で行われた。フィギュアスケートで女子シングル銅の中井亜美選手がメダルを提げ、大会を振り返り、「前日は緊張していましたが、初心を忘れずにということでスケートを楽しむことを忘れずにと思い始めてから緊張せずに滑ることが出来ました。４年後も今回学んだようにスケートを楽しみながら良い結