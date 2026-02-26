25日夜、静岡･沼津市大平の特別養護老人ホームで火事があり、2人が避難中に煙を吸うなどして救急搬送されましたが、いずれも命に別条はないということです。火事があったのは、静岡･沼津市大平の特別養護老人ホームです。警察と消防によりますと、25日午後8時半ごろ「1階厨房の警報機が点灯している。火炎は見えない」と消防に通報がありました。火は2階にある談話室のソファなどを焼き、約30分後に消し止められました