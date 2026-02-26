ミラノ・コルテイナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２６日、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）にスタジオ生出演した。番組では五輪でのフリー演技後に人さし指を頬に当てて首をかしげた中井のポーズについてトークが発展。その場で中井は世界を魅了したポーズをやってみせ、出演者らは大喜びした。そして中井は「トリプルアクセル