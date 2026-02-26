フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。心境を語った。25日に帰国した中井はこの日、帰国後初という生放送に出演。フリーの得点発表時を振り返った。得点が発表された際、脇にいたアリサ・リュウと会話していたことについて聞かれた中井。「正直、自分の順位がどこに書いてあるかわからなくて。フリーの得点だと9位になっていた