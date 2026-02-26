物価高による節約志向が広がりをみせる中、大手スーパーがプライベートブランドの新商品を発表しました。コメ価格の高止まりを受けて、小麦を使った製品を多く揃えたということです。【映像】需要が高まっている小麦粉を使った商品スーパー大手のイオンリテールは、今まで以上に手ごろな価格の商品を求める人が増えているとして、コメの代わりとして需要が高まっている小麦粉を使った商品を増やします。朝食に加えて夕食での