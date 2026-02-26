ドジャースのユニホーム着想のデザインで各色1700本限定発売ドジャース・大谷翔平投手の偉業を称える限定モデルが、セイコーウオッチから発売されることが決まった。約30万円近い商品だが、ファンからは「めちゃめちゃ欲しい！」と歓喜の声が上がっている。今回の限定モデルは「ダイバーズ 1965 ヘリテージ モデル」をベースに、ドジャースのビジターユニホームをイメージしたグレーとブルーを採用。針やインデックスには、ユ