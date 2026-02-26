2月25日夜、静岡県沼津市内の特別養護老人ホームで火事があり、入所者2人が煙を吸い、病院に運ばれました。 25日午後8時半頃、沼津市大平にある特別養護老人ホームの職員から「1階厨房で警報機が点灯している。現在火炎は見えない」と119番通報がありました。 火は施設の2階で出て、2階の談話室にあるソファーなどが燃え、出動した消防隊によって45分程で消し止められました。 警察によりますと、この火事で