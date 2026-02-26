2月26日午前8時ごろ、地下鉄南北線澄川駅で線路内に人が立ち入りました。札幌市交通局によりますと、この影響で一時、南北線の全列車が一時停止しました。線路上の安全確認のために、列車内が停電するなどしました。線路内に立ち入った人物は澄川駅で確保されていて、けがはないということです。午前8時半現在、運転は再開していますが、最大10分ほどの遅延が発生しています。通勤ラッシュの時間帯ということもあり、遅延が拡大す