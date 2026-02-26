フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。心境を語った。25日に帰国した中井はこの日、帰国後初という生放送に出演。水卜麻美アナからフリー演技後の“あざとポーズ”について話題を振られる場面があった。どのような心境からのポーズだったのかと聞かれると「もうちょっと…トリプルアクセル着氷できて凄くうれしかったんですけど