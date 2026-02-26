【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,482.15 △307.65（2/25）NASDAQ：23,152.08 △288.40（2/25） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って続伸となりました。ソフトウェアや半導体といったハイテク株を中心に買いが優勢となり、指数を支えました。ダウ平均は前日比で上昇して取引を開始しました。序盤は伸び悩む場面が見られましたが、中盤にかけて上げ幅を拡大しました。後半は49,500ドル付近