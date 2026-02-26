昨季までDeNAでプレーし、今季カブスに加入したタイラー・オースティン内野手（34）が右膝を手術したため、開幕が絶望となった。25日（日本時間26日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。同サイトによると、この日、カウンセル監督がオースティンについて前日24日（同25日）に右膝の手術を受け、回復まで数カ月かかると公表。キャンプインから膝の状態が思わしくなかったという。オースティンは一塁手ブッシュのバッ