ドジャース・山本由伸投手（２７）が２５日（日本時間２６日）、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ地でブルペン入り。ロバーツ監督らが見守る中、４１球を投げ込んだ。連覇を狙うＷＢＣ日本代表のエースとして期待されている右腕は、２７日（日本時間２８日）のジャイアンツ戦でオープン戦２度目の登板に臨み、その後チームを離れて帰国する予定。ＷＢＣでは１次ラウンド初戦となる３月６日の台湾戦（東京ドーム）で先発する