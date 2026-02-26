ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は２５日（日本時間２６日）にフロリダ州レークランドでのタイガースとのオープン戦に「５番・三塁」で先発出場し、２打数１安打、１死球１得点だった。６回の守備から退いた。試合は４―４の引き分け。１打席目は２回先頭だった。相手先発は昨季１４勝の右腕マイズ。フルカウントからの６球目、内角高めに抜けた８８マイル（約１４１・６キロ）のスライダーが右手に当たり、死球で出塁