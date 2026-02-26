ミラノ・コルテイナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２６日、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）にスタジオ生出演した。総合司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーから「来てくれてありがとうございます〜！」と花束をわたされると満面に笑みが広がった。水卜アナに「意外に生（スタジオ出演）は初めてですか？」と問われると「初め