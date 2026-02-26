イスラム教の分裂はどうして起こったの？ それぞれの国の事情に合わせた形態に変わる 13世紀半ばには、アッバース朝の勢力が衰えてきます。これにかわって、13世紀の終わりごろに台頭してきたのが、トルコ系イスラム国家であるオスマン帝国です。14世紀から16世紀にかけてオスマン帝国は、アジア、バルカン半島、地中海周辺アラブ地域を征服し、広大な統一国家をつくりあげ、16世紀半ばのスレイマン１世の治世には世界の最