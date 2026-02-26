知ってるようで知らない家の外部空間ベランダとテラス、バルコニーの違いとは 知っておくと面白いそれぞれの違い 住宅に付属する外部空間にはベランダ、テラス、バルコニーなどの呼び名があります。その違いは「部屋の仲間」か「庭の仲間」かという視点から、説明することができます。 ベランダは室内から連続するようにつらなる外部へのつなぎの空間です。ヨーロッパのイメージがあるかもしれませんが