東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.69高値184.77安値183.21 186.80ハイブレイク 185.78抵抗2 185.24抵抗1 184.22ピボット 183.68支持1 182.66支持2 182.12ローブレイク ポンド円 終値212.05高値212.12安値210.02 214.87ハイブレイク 213.50抵抗2 212.77抵抗1 211.40ピボット 210.67支持1 209.30支持2 208.57ロ&#1254