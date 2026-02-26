東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7123高値0.7126安値0.7057 0.7216ハイブレイク 0.7171抵抗2 0.7147抵抗1 0.7102ピボット 0.7078支持1 0.7033支持2 0.7009ローブレイク キーウィドル 終値0.5999高値0.6003安値0.5960 0.6058ハイブレイク 0.6030抵抗2 0.6015抵抗1 0.5987ピボット 0.5972支持1 0.5944