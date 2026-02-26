通貨別短期トレンド一覧 1.豪ドル＜↑↑＞ 2.ポンド＜↑＞ 3.NZドル＜↑＞ 4.ユーロ＜↑＞ 5.スイスフラン＜↑＞ 6.カナダドル＜↑＞ 7.ドル＜↓＞ 8.円＜↓↓＞ 2月26日8時12分時点