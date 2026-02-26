・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０８０６．４１（＋１２５．８２） ・ドイツ・ＤＡＸ ２５１７５．９４（＋１８９．６９） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８５５９．０７（＋３９．８６） ・ロシア・ＲＴＳ １１５１．６１（＋９．９２） 出所：MINKABU PRESS