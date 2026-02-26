・ＮＹダウ４９４８２．１５（＋３０７．６５） 高値４９５１７．３６ 安値４９２０６．８７ ・Ｓ＆Ｐ５００６９４６．１３（＋５６．０６） ・ナスダック総合指数２３１５２．０７（＋２８８．３９） 出所：MINKABU PRESS