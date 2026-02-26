２５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３０７．６５ドル高の４万９４８２．１５ドルと続伸した。ソフトウェア関連株への買い戻しが続き、投資家心理を上向かせた。エヌビディア＜NVDA＞の決算発表待ちの展開となったが、ナスダック総合株価指数の上昇率は１％を超えた。引け後に発表されたエヌビディアの２５年１１月～２６年１月期（第４四半期）決算は売上高と１株利益が市場予想を上回る内容となり、同社株は時間外