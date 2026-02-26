・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６５．４２ドル（－０．２１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝５２２６．２ドル（＋４９．９ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝９０９３．９セント（＋３４８．２セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５６５．７５セント（－１．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４３０．５