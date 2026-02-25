ロンドン発のファッションブランド「ジョゼフ（JOSEPH）」は2月20日、約8年ぶりにロンドン・ファッションウィークに復帰。現代美術館テート・モダンで、2026年秋冬コレクションを発表した。 今季は2024年8月に就任した新クリエイティブディレクターのマリオ・アリーナ（Mario Arena）が手掛ける2シーズン目で、彼にとって初のランウェイショー。ブランドがショーを開催するのは、2018年までクリエイティブディレクターを務めた