（CNN）トランプ米政権は25日、イランとの重要な協議を翌日に控える中、「違法な」イラン産原油の販売や同国の弾道ミサイル生産に関係している30以上の個人・団体・船舶に制裁を科した。米財務省は今回の追加制裁はイランに「最大限の圧力」をかける取り組みの一環だと説明した。核開発計画の制限を受け入れるようイランに対し軍事的圧力を強める中での動きとなる。両国の代表団は26日にスイス・ジュネーブで協議に臨む。財務省の