入学、入社、転勤、引っ越しなど、4月から新生活を始める人も多いでしょう。初めての一人暮らしに挑戦するというケースも少なくありません。理想の部屋に住みたいと思っても、予算や通勤・通学距離、駅からの距離、駐車場の有無などを考慮すると、100%満足のいく物件に出会えるとは限らないのが現実です。マイナビニュースが会員を対象に行ったアンケートでは、76%が「一人暮らしの経験がある」と回答。そのうち46%が「部屋が狭い