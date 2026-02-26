ミラノ・コルティナ五輪で銅メダル獲得ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグルで銅メダルを獲得したペリーヌ・ラフォン（フランス）が来日。東京観光を楽しむ姿にファンから「たくさん癒されて」と反響が寄せられている。ラフォンは浅草寺の仲見世通りなどの写真を公開。ゴルフのドライビングレンジで豪快なスイングを披露し、さらに、ホイップクリームが山のように盛られたパンケーキや抹茶飲料などのグル