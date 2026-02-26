◆オープン戦ホワイトソックス２―３レッズ（２５日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２５日（日本時間２６日）、本拠のレッズとのオープン戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、３打数１安打で打率を３割８分５厘とした。レッズ先発は昨季９勝の左腕ロドロ。初回１死の第１打席はカウント０―２からソトに外れる直球を振ってしまって３球三振に倒れた。３回２死での第