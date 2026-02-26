アメリカの半導体大手エヌビディアの先月までの3カ月間の決算は、売上高、純利益ともに市場予想を上回り四半期として過去最高となりました。【映像】エヌビディア周辺の様子エヌビディアが発表した先月までの3カ月間の決算で売上高は前の年の同じ時期と比べて73％増の681億2700万ドル＝日本円でおよそ10兆6000億円でした。純利益は94％増の429億6000万ドル＝およそ6兆7000億円でそれぞれ市場予想を上回り四半期ベースで過去