平成24年、恋人を風俗で働かせ監禁し、首に鎖を巻かせて死に至らしめた男。さらに新たな女性を邪推から殺害し、遺体を冷凍庫に入れて湖へ遺棄した。写真はイメージ©gettyこの凶悪犯罪はいかにして起きたのか？真面目だった元同僚の男がなぜ殺人の片棒をかついでしまったのか？なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。「あの野郎、殺してやる！」福井智雄（当時34）と浅岡圭介（同40）は、転職