アメリカの半導体大手・エヌビディアは、去年11月から今年1月期の決算を発表し、売上高・純利益ともに過去最高を更新しました。エヌビディアが25日に発表した、去年11月から今年1月期の決算によりますと、売上高は前の年の同じ時期に比べて73％増え681億2700万ドル、日本円でおよそ10兆6500億円。純利益は94％増えて429億6000万ドル、およそ6兆7000億円で、いずれも過去最高を更新しました。大手IT企業によるAIへの巨額投資が続く