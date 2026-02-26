終戦2年で人口倍増、待ったなしの「復興工事」3年8か月にわたる太平洋戦争、その最後の8か月に行われた本土空襲で終戦時の日本は荒廃していました。鉄道も空襲の被害だけでなく、設備・車両の更新や修繕を後回しにした酷使で輸送力は大きく低下していました。【屋根なし】終戦直後の「荒廃した東京駅」を見る（写真）当時の日本は鉄道以外に陸上交通はなく、多数の船舶が撃沈された海運も機能していなかったため、鉄道は休む間