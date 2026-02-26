構ってほしくて飼い主さんの腕を真剣に掘っていると顔が徐々に強張って...怖い一部始終かと思いきやその後のまさかの展開にキュンとしてしまった方が続出した投稿が話題となっています。この投稿には「一瞬でファンになりました」「この子はカワイイの全てを理解してるね」とその可愛さに癒された方のコメントが寄せられ、投稿は記事執筆時点で202万再生を突破しています。 【動画：どうしても構ってほしい小型犬→『激しくホリホ