日本航空（JAL）は、JAL・Mastercard会員を対象に、ワールドベースボールクラシック（WBC）の観戦チケットへのマイル交換を実施している。対象試合は3月7日の日本対韓国戦。対象座席は指定席SS席。バリア越しに試合前に行われるフィールドでの選手のバッティング練習も見学できる。必要マイル数は1組2名で32,000マイル。マイルの交換は、My JALCARDウェブサイトにて先着8組16名限定で受け付ける。