チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフのセカンドレグが25日に行われ、アタランタ（イタリア）とドルトムント（ドイツ）が対戦した。リーグフェーズ最終節までラウンド16ストレートインの可能性を残しながらも、敗戦によってプレーオフへ回ることとなった両チーム。ファーストレグでは主砲セール・ギラシが1ゴール1アシストを記録するなど躍動し、ドルトムントが無類の強さを誇る本拠地『ジグナル・イド