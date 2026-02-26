老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、健康保険の扶養に入れる年収についての質問です。Q：64歳でパート勤務。65歳から年金も受け取ります。夫の健康保険の扶養のままでいるには、パート収入はいくらま