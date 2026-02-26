佐々木朗希のオープン戦初登板は先発として不安を感じさせる投球だった(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間2月25日、敵地で行われたダイヤモンドバックスとのオープン戦でメジャー2年目での実戦初登板を迎えた。結果は1回1/3を投げて3安打2四球3奪三振3失点という内容だった。【動画】胸が熱くなる…山本由伸と佐々木朗希の試合後の抱擁をチェックドジャース専門メディア『Dodgers Way』はこれを受け「ロウキ・サ