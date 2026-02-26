アニメ「東京リベンジャーズ」と、東北地方で店舗を展開している「焼肉冷麺やまなか家」がコラボ。2026年3月1日〜3月31日の期間、全41店舗やオンラインショップでコラボ商品を販売する。【東京リベンジャーズ×焼肉冷麺やまなか家】コラボメニュー、グッズ一覧「やまなか家」にとって、初のアニメコラボレーション。東リベのキャラクターたちが同チェーンの制服を着用し、店内でアルバイトをしているかのような描き下ろしビジュア