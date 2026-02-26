イラン当局がNHKのテヘラン支局長を拘束し、刑務所に移送したと報じられるなか、同じ刑務所に収容されたことがある男性がANNの取材に応じ、過酷な環境を語りました。【映像】エビン刑務所の過酷な環境を語るアシューリさんイギリス在住のイラン人アヌーシェ・アシューリさん「そこでは無実の人々が多く収容されていました。非常に劣悪な環境でした。トコジラミ、ゴキブリ、ネズミがいました。私や仲間の囚人はこれに気が滅入りま