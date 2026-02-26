中国を訪れているドイツのメルツ首相が習近平国家主席と会談し、台湾問題について平和的解決を求めました。【映像】握手をするメルツ首相と習近平国家主席新華社通信によりますと、習主席は「中国とドイツは国連の中核的地位を堅持し多国間主義の擁護者、国際法治の実践者、自由貿易の守護者となるべきである」と呼びかけ、単独主義の傾向を強めるアメリカをけん制しました。一方、メルツ首相は「ドイツは中国との協調を強化