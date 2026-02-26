「広島春季キャンプ」（２５日、沖縄）広島は２５日、沖縄で行われていた春季キャンプを打ち上げ、新井貴浩監督（４９）が「若い選手はいい競争をしていた」と総括した。結果主義での横一線の競争が強調され続けた中、「昨年の春より、一つ上のレベルの競争ができている」と手応えをにじませた。熾烈（しれつ）な競争へと導いたのは即戦力候補の新人たちだ。ドラフト１位・平川（仙台大）は対外試合デビューから６戦連続安打