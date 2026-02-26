JR東日本エリアが乗り放題になる「たびキュン 早割パス（キュン パス）」は、うまく使うと新幹線代が大きく節約できる一方で、平日限定・早めの購入が必須など注意点もあります。 中でも気になるのは、「どれくらい乗れば元が取れるのか」でしょう。本記事では、通常のきっぷ代（乗車券＋新幹線などの追加料金）と比べながら、元が取れる目安と損しない使い方を整理します。 たびキュン 早割パスの値段・使える日・座