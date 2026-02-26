神奈川県警が交通違反を不正に取り締まっていたとして県警本部長が謝罪した。桜美林大学准教授の西山守さんは「これは不正を働いた警察官個人の問題でも、組織の問題でもない。SNS上で表出していた『間違った正義感』がいよいよ現実にも振りかざされた、特殊な事案だ」という――。写真＝iStock.com／7maru※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／7maru■不正取り締まりの動機は「間違った正義感」神奈川県警で大規模な不正が発