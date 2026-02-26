笑顔のりくりゅう 「第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナ）TEAM JAPAN 解団式」が25日、都内で行われた。フィギュアスケートでペア金メダルを獲得した木原龍一選手と三浦璃来選手の「りくりゅう」にはオリンピック特別賞を表彰され、さらに団長賞が贈られた。