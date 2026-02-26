団旗を返還する坂本花織 「第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナ）TEAM JAPAN 解団式」が25日、都内で行われ、フィギュアスケートの坂本花織選手が、伊東秀仁団長を介し、日本オリンピック委員会の橋本聖子会長に団旗を返還した。今大会で金５個を含む24個のメダルを獲得した日本選手団。橋本会長は「過去最多のメダル獲得数という歴史的な成果を収めることができました。皆さん一人ひとりの