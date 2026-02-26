ヤリスは一部改良で新装備と6速MTの「Z“ウルバーノ”」を設定 トヨタ・ヤリス Z“ウルバーノ”｜Toyota Yaris Z“URBANO” 改良を受けた新しいヤリスでは、利便性や快適性を高める装備がプラスされた。追加された装備は以下のとおり。●8インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus（G）●スマートエントリー&スタートシステム（全グレードに標準装備）●寒