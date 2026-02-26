東京で暮らす落ちぶれた俳優のフィリップが、レンタル・ファミリーの仕事を通して自分自身を見つめ直していく姿を描く『レンタル・ファミリー』が2月27日から全国公開される。『ザ・ホエール』でアカデミー主演男優賞に輝いたブレンダン・フレイザーが主演し、全編日本で撮影を敢行した本作で、フィリップが“父親役”となった少女・美亜を演じたゴーマン・シャノン・眞陽に話を聞いた。−今回はオーディションを受けて役に決ま