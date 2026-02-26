◇オープン戦ブルージェイズ4─4タイガース（2026年2月25日フロリダ州レイクランド）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が25日（日本時間26日）、敵地レイクランドでのタイガースとのオープン戦に「5番・三塁」でスタメン出場。2打数1安打1死球だった。2回の第1打席、昨季14勝の右腕・マイズが投じたスライダーが右手に当たる死球となり、周囲をヒヤリとさせた。すぐにシュナイダー監督らがダグアウトを出たが、岡本