【北京共同】北朝鮮メディアによると、平壌の金日成広場で25日夜、朝鮮労働党大会を記念する軍事パレードが開かれた。大陸間弾道ミサイル（ICBM）など大型兵器への言及はなかった。金正恩党総書記と金氏の娘も出席した。