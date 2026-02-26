カナダ政府は、アメリカの制裁によって燃料危機に直面しているカリブ海のキューバに対し、日本円で9億円あまりの食料支援を行うと発表しました。カナダのアナンド外相は25日、キューバに対して800万カナダドル＝日本円にして9億1000万円あまりの食料支援を行うと発表しました。キューバ政府を介さず、国連の機関を通じて実施するとしています。アメリカ軍は先月、南米・ベネズエラのマドゥロ大統領を拘束し、ベネズエラからキュー